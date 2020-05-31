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دخول مجموعة من المحتجين مبنى الضمان الاجتماعي في بيروت ..

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دخول مجموعة من المحتجين مبنى الضمان الاجتماعي في بيروت .. بالفيديو دخول مجموعة من المحتجين مبنى الضمان الاجتماعي في بيروت ..

جي بي سي نيوز :- أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الجمعة بأن عددا من المحتجين دخلوا مبنى الضمان الاجتماعي في بيروت، في إطار الحركة الاحتجاجية التي يشهدها لبنان مؤخرا.

وبعد دخول مجموعة من الناشطين إلى مبنى الضمان الاجتماعي في منطقة كورنيش المزرعة - بيروت، رافعين شعارات ضد الفساد في الدولة اللبنانية، وقع إشكال بينهم وبين أحد الموظفين، وقد تدخلت القوى الأمنية لفض الاشتباك بين الجانبين.

ويتكرر مشهد اقتحام مجموعة من الناشطين في الحراك، للمباني الحكومية والوزارات في لبنان، حيث يعمد هؤلاء إلى الدخول على شكل مجموعات إلى مكاتب الموظفين، ومن ثم يبدأون بترديد شعارات ويرفعون لافتات تلفت انتباه موظفي المرفق الحكومي والإعلام.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة شهدها لبنان، وقد تجددت بعد تخفيف قيود في مواجهة تفشي منذ قرابة 3 أسابيع.

وكان رئيس وزارء لبنان حسن دياب حذر أمس من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى، وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز.

ويواجه لبنان أزمة شديدة حتى قبل تفشي كورونا، حيث هوت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أكتوبر الماضي وسط نقص في النقد الأجنبي، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشدة، كما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في مارس.

المصدر: RT

 

جي بي سي نيوز

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