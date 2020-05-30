الاردن : 5ر93 مليون دينار المساهمات الملتزم فيها لصندوق همة وطن

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جى بي سي نيوز :- اعلن نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة صندوق همة وطن جمال الصرايره، ان مجموع المساهمات الملتزم بها للصندوق الذي انشئ لدعم جهود الدولة الاردنية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين بلغت 5ر93 مليون دينار.

وقال الصرايره" انه تم تحويل مبلغ 27 مليون دينار لحساب امانات صندوق المعونة الوطنية ومليون آخر لـ "تكية ام علي " ومليون دينار للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية".

واضاف الصرايره" انه يتم مراقبة ومتابعة ايصال الدعم الى مستحقيه اولا بأول حيث وصل عدد المستفيدين الى اكثر من 250 الف عائلة".

واشار الى انه تم تكليف شركة ارنست يونغ لتدقيق ومراجعة الحسابات وتقديم تقرير مالي حسب الاصول والاعراف الدولية.

واوضح ان الصندوق سيقوم بدراسة الحاجات المستجدة بعد انتهاء توزيعات شهر رمضان الفضيل والتنسيق بشأنها مع رئاسة الوزراء، مجددا الشكر والتقدير لكل الذين اسهموا في هذا الجهد الوطني النبيل .

وكان البنك المركزي الأردني أعلن أنه وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم (4) تم فتح حساب باسم (صندوق تبرعات همة وطن) ويحمل رقم 1/3400/400 ويستقبل التبرعات في الحساب من خلال صناديق البنك المركزي و مختلف فروع البنوك العاملة بالمملكة أو من خلال نظام أي فواتيركم.

--(بترا)