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جوجل تؤجل إطلاق أندرويد 11 بسبب الاحتجاجات

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جوجل تؤجل إطلاق أندرويد 11 بسبب الاحتجاجات جوجل تؤجل إطلاق أندرويد 11 بسبب الاحتجاجات

أوضحت شركة جوجل أنها أجلت كشف النقاب، المخطط له الأسبوع المقبل، عن الإصدار التجريبي من أحدث نظام تشغيل للأجهزة المحمولة أندرويد 11 في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات في الولايات المتحدة، وقالت الشركة في

عبر حساب مطوري أندرويد: “نحن متحمسون لإخبارك بالمزيد عن أندرويد 11، لكن الآن ليس الوقت المناسب للاحتفال”.

وكانت عملاقة البحث تخطط للكشف عن ميزات جديدة قادمة في أندرويد 11 في 3 يونيو، لكنها قررت تأجيل الكشف، وقالت: إنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول الإصدار الجديد من أندرويد قريبًا، لكن دون تحديد أي تواريخ.

وبالرغم من أن جوجل لم تذكر السبب بشكل صريح، إلا أن الإعلان يأتي في الوقت الذي تمتلئ فيه العديد من المدن الأمريكية بالاحتجاجات، بعد أن امتد الرد على وفاة (جورج فلويد) في ولاية مينيسوتا إلى ما بعد مينيابوليس، وشهدت منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث توجد جوجل ومعظم موظفيها، نزاعات كبيرة في كل من سان خوسيه وأوكلاند.

وأدت تغريدة للرئيس دونالد بشأن النهب إلى إخفاء تويتر لها خلف تحذير بشأن تمجيد العنف، وجاء تحرك تويتر بعد سلسلة من الأحداث التي انتهت بإصدار الرئيس أمرًا تنفيذيًا قد يغير بشكل جذري طبيعة الإنترنت بالكامل، في حال كان لديه فرصة للنجاة من تحديات المحكمة.

ويبدو أن جوجل قد أدركت على المستوى العملي أن القليل من الناس سيكونون في حالة مزاجية مناسبة لمتابعة أحدث ميزات أندرويد 11، وكان تأجيل الإطلاق هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله على المستوى الإنساني في ضوء الاحتجاجات المجتمعية المستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يذكر أنه كان من المتوقع أن تكشف جوجل في الأصل عن تفاصيل أندرويد 11 في حدثها السنوي للمطورين Google I/O الذي يُعقد في شهر مايو من كل عام، لكنها اضطرت إلى إلغاء الحدث الحقيقي بسبب انتشار المستجد، وأكدت في ذلك الوقت أنها ستعقد حدثًا عبر الإنترنت في 3 يونيو بدلاً من ذلك.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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