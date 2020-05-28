عسكريون يعتدون على طبيب أثناء أداء عمله وقيادة الجيش تتحرك في لبنان .. بالفيديو

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جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام لبنانية يوم الأربعاء، إن عناصر من الجيش اعتدوا على الدكتور لؤي شلبي في طوارئ مستشفى دار الشفاء في طرابلس أثناء قيامه بواجبه الطبي بمعاينة مصاب بطلق ناري.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الطبيب أراد إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جدا.

وأضافت: "ولما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية طبية عاجلة، تهجم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب، علما بأنه عرف عن نفسه".

وبعد ساعات من الاعتداء، أصدرت قيادة الجيش بيانا أسفت فيه لما حصل، مؤكدة أن ما قام به هؤلاء العسكريَّون هو "عمل فردي لا يمثل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها".

وأشارت إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحق العسكريين اللذين أقدما على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة.

وأكدت قيادة الجيش احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الاعتداء وثقته كاميرات المراقبة في قسم الطوارئ في المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية



