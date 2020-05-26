7 مزايا في موقع مستقل تمكنك من إنجاز مشاريعك عبر الإنترنت بفعالية

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يقدم توظيف المستقلين عبر الإنترنت مزايا فريدة للشركات وأصحاب المشاريع بداية من المرونة والتكلفة المنخفضة لإنجاز العمل، وانتهاءً بسرعة إتمام العمل باحترافية. لذلك يُعد توظيف المستقلين خيارًا مثاليًا لك مهما كانت طبيعة عملك، إذ يمكنك الاعتماد على موقع مستقل الذي يُعد أكبر منصة للعمل الحر عربيًا لتوظيف المستقلين المحترفين لمساعدتك على تنفيذ مشاريعك باحترافية في مجالات متعددة بداية من الكتابة والتصميم والتسويق والأعمال حتى البرمجة والتطوير وغيرها الكثير.

كيف يساعدك موقع مستقل على تنمية أعمالك؟

يساعدك توظيف المستقلين من خلال موقع مستقل على اختيار الموهبة المناسبة لتنفيذ العمل من بين قاعدة مواهب عريضة تنتمي إلى بلدان مختلفة من كافة أرجاء الوطن العربي، إلى جانب زيادة نمو شركتك من خلال إنجاز المشروعات المطلوبة باحترافية وتكلفة منخفضة للغاية، وفي الوقت المحدد تمامًا دون التزامات طويلة المدى، كما هو الحال في التوظيف التقليدي، إضافة إلى إنجاز عملية التوظيف بسرعة دون الاستغراق في الإجراءات التقليدية، مما يساهم في توفير نفقات تعيين موظفين جدد بدوام كامل، واختزال الوقت الذي قد يمتد إلى شهور.

يساعدك موقع مستقل على إنجاز مشاريعك بسهولة وأمان وبخطوات بسيطة من خلال إضافة المشاريع التي ترغب في تنفيذها، وبدء استقبال العروض التي يقدمها المستقلون المحترفون المهتمون بالعمل فيها، لتختار حينها المستقل المناسب لتنفيذ المشروع من بين العروض المقدَّمة. كما يتميز موقع مستقل بضمان حقوق الطرفين وسهولة الاستخدام، حيث يشمل خصائص أساسية مدمجة تجعل عملية إنجاز المشروعات أكثر سهولة وسرعة، مثل:

اطلب عملًا مماثلًا:

إذا أعجبك نموذج من أعمال أحد المستقلين، ورغبت في تنفيذ مشروعك بنمط مشابه لهذا العمل، فيمكنك القيام بذلك بسهولة بضغطة زر، فقط انقر على زر (اطلب عملا مماثلا) من الخيارات، لكي تدعو المستقل إلى العمل في مشروعك مباشرة، مع إضافة أي تعديلات في وصف المشروع حسب رغبتك، حيث تساعدك هذه الخاصية على إضافة المشروع واختيار المستقل بمجهود ووقت أقل، وإنجاز مشروعك بجودة مثالية وفي وقت قصير.

استعرض المشاريع ذات الصلة بمشروعك:

عند تصفح الملف الشخصي لأي شخص في موقع مستقل سيظهر أمامك على اليسار عدد المشاريع المكتملة التي أنجزها المستقل، فعند الضغط على عدد هذه المشاريع ستظهر لك بالتفصيل، حيث يمكنك البحث فيها عن المشروعات ذات الصلة بمشروعك، ولكي تتعرف على بعض الأمور الجوهرية مثل: تقييم ورأي صاحب هذه المشاريع، ومدة التنفيذ المتوقعّة، ومتوسط الميزانية وما إلى ذلك، مما يساعدك في نهاية المطاف على اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بمواصفات مشروعك.

وظّف المستقلين مباشرة:

لا يتيح موقع مستقل إمكانية فتح مشروع عام يظهر لكل المستقلين لتختار المستقل المناسب للعمل فحسب، إنما يتيح ميزة فتح مشروع خاص لتوظيف مستقل بعينه مباشرة للعمل في المشروع، حيث يمكنك مراسلة المستقل وبدء التفاوض معه والاتفاق حول المشروع، الأمر الذي يجعل بدء التنفيذ يتم على نحو أسرع؛ لأنك لن تحتاج إلى انتظار العروض التي يقدمها المستقلون، إضافة إلى الخصوصية التامة لبيانات وصف مشروعك التي لن تظهر لعموم المستقلين.

تصفح معارض الأعمال التي تهمك:

يتضمن معرض الأعمال الرئيسي في موقع مستقل أعمال المستقلين من مختلف التخصصات، ورغم تصدر الأعمال الإبداعية، مثل: تصاميم الجرافيك والفيديوهات، مقدمة المعرض، إلا أنه يمكنك تصفح أي فئة أخرى من الأعمال، مثل المقالات أو التطبيقات أو غير ذلك، باستخدام خيارات الترشيح التي على اليمين للبحث عن كلمة محددة، أو اختيار مهارة أو أكثر من المهارات المستخدمة في تنفيذ العمل، ليتم تخصيص الأعمال المعروضة وفقا لاهتمامك.

وظف أكثر من مستقل للمشروع ذاته:

إذا كان مشروعك كبيرًا ورغبت بتنفيذه في فترة زمنية قصيرة، يمكنك تجزئة المشروع وتوظيف أكثر من مستقل للعمل عليه، وذلك من خلال قبول أكثر من عرض من بين عروض المستقلين المقدمة لمشروعك، ليتولى العمل في المشروع أكثر من مستقل، دون الحاجة لنشر المشروع نفسه مرة أخرى وانتظار استقبال العروض.

كوّن قائمة بالمستقلين المُفضَّلين:

أثناء تصفح موقع مستقل قد يصادفك مستقل تعجبك مهاراته وأعماله، وترى أنك ستحتاج إليه لاحقًا للعمل على مشروع مستقبلي، في هذه الحالة يمكنك إضافته إلى قائمة تفضيلاتك عبر استخدام خيار (أضف إلى المفضلة)، الذي يظهر من قائمة (وظفني) في ملف المستقل، لكي يسهل عليك العثور عليه مرة أخرى مباشرة عندما تحتاج إليه، وحينها ستتمكن من دعوته لكي يقدم عرضه لمشروعك.

سجّل رسائل صوتية:

عادة ما يتم التواصل بين أصحاب المشاريع والمستقلين عبر الرسائل النصية على الموقع، غير أن خاصية (أضف رسالة صوتية)، التي تظهر عند المراسلة، تجعل الاتصال أكثر فعالية، خاصة في الحالات التي تستدعي شرح تفاصيل كثيرة، أو مناقشة أمور معقدة تخص المشروع. إن كنت ترغب بتوضيح الكثير من الأمور حول مشروعك، استخدم الرسائل الصوتية لمناقشة ما ترغب به مع المستقل بسرعة بدلًا من استغراق الكثير من الوقت في كتابة الرسائل النصية.