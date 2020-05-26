إقصاء شركة صينية من مشروع في إسرائيل بعد ضغط أمريكي

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أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، بأن وزارة المالية أعلنت أن شركة إسرائيلية ستقيم أكبر منشاة في البلاد لإزالة ملوحة مياه البحر، وليس شركة "هاتشيسون" الصينية.

وتدعى الشركة الإسرائيلية، التي فازت بالمناقصة IDE، وستبنى المنشأة في منطقة "بالماحيم – شوريك 2".

وأشارت الهيئة إلى أن الإدارة الأمريكية ومسؤولين أمنيين إسرائيليين قد مارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة، لمنع رسو العطاء على الصينيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإذاعة "كان"، والذي كان قد زار البلاد قبل نحو أسبوعين، وقال فيها إن "الصين تعرض مواطني إسرائيل للخطر".

وأضاف: "نحن قلقون من الاستثمارات الصينية في مختلف أنحاء العالم. لا نريد أن يسيطر النظام الصيني الشيوعي على البنى التحتية في إسرائيل وأجهزة الاتصالات – كل ما يعرض مواطني إسرائيل للخطر يجب إيقافه، لأن ذلك يؤثر على طبيعة العمل والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مشاريع هامة".

المصدر: "مكان"