فرض حظر تجول شامل في الاردن من ليلة الخميس ولمدة 3 ايام

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في إيجاز صحفي الأربعاء، إنه في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصّي الوبائي، وضرورة الحدّ من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي؛ اجتمعت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وقرّرت تعديل الإجراءات المتّخذة خلال فترة عيد الفطر السعيد لتصبح على النحو الآتي:

واضاف خلال ايجاز صحفي : انه تم فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءاً من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد / الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.

وبين : تستثنى خلال فترة حظر التجوّل الشامل الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من الموظّفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.