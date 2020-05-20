صور صادمة ... الاردن : طفل يتعرض للضرب والحرق بالاسيد والقبض على والديه

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جى بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وردت لقسم حماية الاسرة في محافظة الزرقاء معلومات حول تعرض احد الاطفال للايذاء والحرق، حيث جرى على الفور متابعة تلك المعلومات ، والتحرك لمنزل الطفل وفقاً للاصول والاجراءات القانونية المتبعة،حيث تبين بعد الكشف على الطفل الذي يبلغ ١٢ عاما من العمر وجود اثار لاصابات بحروق شديدة على مناطق مختلفة من جسده ناتجة عن استخدام مواد كيميائية (أسيد) تركت دون علاج .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور نقل الطفل للمستشفى وادخل المستشفى لتلقي العلاج واحتصل على تقرير طبي يشعر بانه يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في مناطق متفرقة من جسده ومضى عليها فترة زمنية اضافة لوجود كدمات متعددة في منطقة الوجه والكتف والراس .

واضاف الناطق الاعلامي انه بوشر التحقيق في القضية وفق الاصول المتبعة والمصلحة الفضلى للطفل حيث جرى استدعاء والديه والاشخاص القريبين من الأسرة وبوشر التحقيق معهم للوقوف على كافة تفاصيل الحادثة حيث تبين قيام والده بتعذيبه وحرقه وسيتم احالة القضية للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

واكد الناطق الاعلامي ان ادارة حماية الاسرة ستتابع حالة الطفل اجتماعياً اضافة الى متابعة علاجه وستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بحمايته وضمان عدم تعرضه للاذى مستقبلاً .

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