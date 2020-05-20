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مراسل CNN يناقش مرتادي أحد الشواطئ الأمريكية.. "جميعنا سنموت"
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الأربعاء 27 مايو 2020 10:20 صباحاً
8 الصبح - زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: عل العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف
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الأربعاء 27 مايو 2020 10:14 صباحاً
زحام شديد قبل بدء تطبيق الحظر في ثالث أيام العيد بـ"شارع الهرم"
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الأربعاء 27 مايو 2020 10:09 صباحاً
لأول مرة … تويتر تصف تغريدة لترامب بأنها يحتمل أن تكون مضللة
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الأربعاء 27 مايو 2020 10:05 صباحاً
اكتشاف ثغرة خطرة في جميع إصدارات أندرويد تقريبًا
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الأربعاء 27 مايو 2020 10:05 صباحاً
طيران الإمارات تعيد تسيير رحلاتها.. تجربة مختلفة عن ذي قبل
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الأربعاء 27 مايو 2020 10:00 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 27/5/2020
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:54 صباحاً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 27/5/2020
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:34 صباحاً
دعواتكم.. خطة إعادة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:24 صباحاً
8 الصبح - الصحة: تسجل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة
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الأربعاء 27 مايو 2020 09:09 صباحاً
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ذوو الاحتياجات الخاصة وتحديات التعلّم عن بُعد
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BBC News عربي
الأربعاء 20 مايو 2020 04:40 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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