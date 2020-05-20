أخبار عاجلة

مراسل CNN يناقش مرتادي أحد الشواطئ الأمريكية.. "جميعنا سنموت" -
8 الصبح - زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: عل العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف -
زحام شديد قبل بدء تطبيق الحظر في ثالث أيام العيد بـ"شارع الهرم" -
لأول مرة … تويتر تصف تغريدة لترامب بأنها يحتمل أن تكون مضللة -
اكتشاف ثغرة خطرة في جميع إصدارات أندرويد تقريبًا -
طيران الإمارات تعيد تسيير رحلاتها.. تجربة مختلفة عن ذي قبل -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - الصحة: تسجل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة -
8 الصبح - حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم بتاريخ 27/5/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

استقالات في شركته.. مخلوف للأسد: سأدفع ولكن..

Print
استقالات في شركته.. مخلوف للأسد: سأدفع ولكن.. استقالات في شركته.. مخلوف للأسد: سأدفع ولكن..

جي بي سي نيوز :- "أبدينا استعدادا للتسديد"، يبدو أن حرب تكسير العظم القائمة بين رئيس النظام السوري بشار الأسد ورأس الاقتصاد في بلاده ابن خاله رامي مخلوف المستمرة منذ أسابيع لن تنتهي نهاية "حبّية".

فبعدما نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا صورة عن كتاب يعلن فيه مديرون كبار في شركة الاتصالات التابعة لمخلوف، إلا أن الأخير وهو رئيس مجلس الإدارة رفض منحهم التفويض الأصولي اللازم بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة، خرج قطب الاقتصاد المعاقب عن صمته.

وعبر ما اعتاد فعله في الآونة الأخيرة، كتب مخلوف عبر حسابه في فيسبوك منشورا أشار فيه إلى أن شركته أعلنت استعدادها للدفع، وهو مربط الفرس الذي يهم الهيئة الناظمة للاتصالات، مهاجما الجهة الرسمية ومتهما إياها بالتدخل في شؤون شركاته.

"تحت الضغط"
وأوضح مخلوف بعدما نشرت الهيئة الكتاب الذي وقعه كل من المدير التنفيذي للشركة ماجدة صقر، والمدير المالي، ومدير المعلومات، ومدير المشتريات والمدير التقني، أعلنوا فيه موافقتهم على "الامتثال لأية إجراءات تراها مناسبة لإعادة التوازن للترخيص"، بحسب تعبيرهم، أن إعلان مسؤوليه جاء تحت الضغط.

إلا أن الهيئة قالت إن المديرين أعلنوا صراحة استعدادهم لتقديم استقالاتهم فورا من الشركة في حال رغبت الحكومة بعدما رفض مخلوف منحهم التفويض بتوقيع الاتفاق، والذي بدوره أكد أنه من المُعيب إظهار خلاف حقيقة هذه المعلومات للرأي العام، فالكتاب المنشور من قبل الهيئة يخص طلبا مستقلا ومنعزلا عنه تماماً وقد تم توقيعه نتيجةً لضغوطات مورست على الموظفين خصوصا بعد اعتقال زملائهم.

بالمقابل ردت الهيئة أنها "كجهة عامة أولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية"، مشيرة إلى أن كلام مخلوف يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة، موضحة أنه لا أدلة على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة، في إشارة إلى مضمون الكتاب الموجه للهيئة، والذي أعلن فيه كبار مديريها استعدادهم للامتثال لقرارات الحكومة.

"لن أتنازل"
مخلوف عاد واتهم النظام بالضغط، فقال إن الضغوطات دوماً مستمرة عليه وحتى على أصغر موظف، كاشفا أن هم السلطات إجباره على التخلي عن جزء من الإيرادات التي هي حق مساهمي الشركة البالغ عددهم ما يقارب 6500 مساهم، لذلك لا يحق لمن هو مفوض بالتوقيع عن الشركة أو لمدرائها.

يشار إلى أن رامي مخلوف كان خرج في يوم الأحد، كشف فيه أن السلطات قد أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة "سيريتل"، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، مهددة بسحب الترخيص، معلنا رفضه التنحي والاستقالة.

يهدد بكارثة!
كما هدد مخلوف بأن انهيار سيريتل سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد السوري، لأنها مصدر رئيسي لإيرادات النظام، بحسب تعبيره.

يذكر أن مخلوف هو ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويعتبر بشكل كبير جزءا من الدائرة الداخلية له، حيث كان في قبضته أغلب مفاصل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط في سوريا منذ سنوات طويلة.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة تكشف حقيقة منشور يدعو مصابي كورونا لعدم التوجه للمستشفيات

الحكومة تكشف حقيقة منشور يدعو مصابي كورونا لعدم التوجه للمستشفيات

فيديو : الملك يوجه كلمة إلى الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال

فيديو : الملك يوجه كلمة إلى الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال

8 الصبح - فيديو يوضح جهود وزارة الصحة والأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا

8 الصبح - فيديو يوضح جهود وزارة الصحة والأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا

اردني يشارك و يتأهل في Britain's Got Talent ... بالفيديو

اردني يشارك و يتأهل في Britain's Got Talent ... بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية