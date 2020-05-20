مصدر مطلع : فتح مطار الملكة علياء امام القادمين سيكون بتاريخ 20 حزيران ضمن شروط .. تفاصيل

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جي بي سي نيوز - خاص - كشفت مصادر في لجنة السياحة النيابية انها اتفقت مع الحكومة على فتح مطار الملكة علياء امام المسافرين بتاريخ 2020 /20/6

وبدون حجر للقادمين ولكن ضمن شروط .

وقالت ان الآلية ستتم وفق التالي :

1. سيفتح المطار يوم 20/6/2020

2. بدون حجر

3. إذا لم يكن الشخص مصابا يذهب الى بيته .

4. إذا كان مصابا يتم الاتي :

إذا أردني الجنسية يتم الترحيل إلى مستشفى حمزه.

إذا كان اجنبيا يتم إعادته على نفس الطائرة .

5. جميع المسافرين يخضعون للفحص الطبي وعلى نفقتهم الخاصة.

6. يجب على جميع المسافرين الانتظار لمدة 15 دقيقه لحين ظهور نتيجة الفحص.

7. كل مسافر يجب أن يكون بحوزته فحص PCR (فحص الكورونا) وشهادة الفحص من الدولة التي هو فيها قبل 24 ساعة من سفره إلى الأردن وعند وصوله المطار يتم الفحص مرة أخرى من قبل السلطات الأردنية.

8. نفس الإجراءات تتبع على جسر الملك حسين.

9. انا العروض السياحية فتكون شاملة الفحص الطبي.

يذكر ان هذه توصيات قال المصدر انه تمت الموافقة عليها الى حين تأكيد الخبر رسميا .

وخلال تصريحات صحفية نفى وزير الاعلام امجد العضايلة هذه الانباء وقال : لا صحّة لما تم تداوله حول إعادة فتح المطار واستئناف حركة السياحة والسفر.

يذكر ان المدينة نيوز نقلت معلوماتها عن مصدر في لجنة السياحة النيابية التي قالت في وقت سابق ان الحكومة وافقت على توصيات اللجنة .