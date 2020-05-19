أخبار عاجلة

طيران الإمارات تعيد تسيير رحلاتها.. تجربة مختلفة عن ذي قبل -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 27/5/2020 -
دعواتكم.. خطة إعادة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل -
8 الصبح - الصحة: تسجل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة -
8 الصبح - حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة اليوم بتاريخ 27/5/2020 -
8 الصبح - رئيس وزراء الهند يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع مصر -
الدائنون في القطاع الخاص يؤسسون مجموعة عمل الدائنين من القطاع الخاص في أفريقيا (أفريكا بيه سي دبليو جي أو المجموعة) -
8 عادات خاطئة تسبب الكرش.. احذرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

هل يفقد المصاب بكورونا حاستي الشم والتذوق؟ طبيب مختص يجيب في نقطة حوار

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر حلقة 25-5-2020

بتوقيت مصر حلقة 25-5-2020

حفل تدخين شيشة وشواء يهدد عودة الدوري الإسباني

حفل تدخين شيشة وشواء يهدد عودة الدوري الإسباني

غضب في الأردن لوفاة رضيعة عند حاجز شرطة

غضب في الأردن لوفاة رضيعة عند حاجز شرطة

رجل مخابرات سعودي سابق يتهم السلطات "باعتقال أبنائه وشقيقه"

رجل مخابرات سعودي سابق يتهم السلطات "باعتقال أبنائه وشقيقه"

شبكة عيون الإخبارية