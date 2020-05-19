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مسؤول روسي ينفي الاتفاق مع إيران على تنحية الأسد

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مسؤول روسي ينفي الاتفاق مع إيران على تنحية الأسد مسؤول روسي ينفي الاتفاق مع إيران على تنحية الأسد

جي بي سي نيوز:- نفى السفير الروسي في طهران، لوان جاكاريان، الأحد، الأنباء التي تتحدث عن عدم رضى بلاده عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، والمزاعم حول الاتفاق على تنحيته.

ووفقا لوكالة "مهر الإيرانية"، قال جاكاريان: "كما تعلمون هناك بعض الشائعات ليس لها أساس من الصحة، مفادها بأن ليست راضية عن الأسد، ولكن مثل هذه التصريحات تم الإدلاء بها من قبل أشخاص لا دور سياسيا لهم لعرض آرائهم الشخصية، لكنها لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة الروسية" ، وفق "عربي21" .

وأضاف أن "روسيا ستواصل دعم العملية السياسية في سوريا، والحكومة السورية الشرعية لهذه البلاد" على حد وصفه.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن "مستقبل هذا البلد بيد الشعب السوري وحده وهو الذي يقرر شؤونه" على حد قوله.

وتابع السفير الروسي: "كما أقدر عليا الجهود المشتركة لأطراف عملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، وبسبب هذه الجهود توقفت العمليات العسكرية في سوريا وتم تمهيد الطريق لبدء المفاوضات. آمل في استمرار العملية السياسية بعد الجائحة".

يشار إلى أن مستشار رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نفى وجود أي اتفاق بين طهران وموسكو مؤخرا على إبعاد رأس النظام السوري بشار الأسد عن الحكم في سوريا.

وسبق أن نفى كذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأسبوع الماضي، ادعاءات تقول بأن الدول الراعية لمحادثات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) اتفقت على قرارات تتعلق بمستقبل سوريا.

وتتحدث تقارير إعلامية عن أن هناك توترا بين روسيا والأسد، مؤخرا، عكسته صحف روسية هاجمت الأخير.

جي بي سي نيوز

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