فراس طلاس: حدث كبير قادم في دمشق

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جي بي سي نيوز :- قال رجل الأعمال السوري، فراس طلاس، إن جميع "المؤشرات الداخلية والخارجية"، تدل على "حدث كبير قادم في دمشق".

ونشر "طلاس"، المعارض للأسد، رغم العلاقات الوثيقة بين العائلتين قبل الثورة، سلسلة تدوينات عبر "فيسبوك"، ألمح فيها إلى تحرك جديد من داخل مؤسسات النظام.

وقال: "هناك الكثير من الشرفاء الذين تركوا نظام الأسد ومنهم من لم يستطع لأسباب كثيرة. تضامن الشرفاء من الطرفين سيمكن سوريا من النجاة والعبور نحو المستقبل"، دون إضافة تفاصيل أخرى.

ويتزامن ذلك خلافات مستمرة في أروقة النظام بين الأسد ورجل الأعمال الموالي له والقريب للعائلة، "رامي مخلوف"، وقرب دخول عقوبات أمريكية حيز التنفيذ في إطار قانون "القيصر".

عربي 21