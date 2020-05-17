هوندا سيتي مقابل هيونداي أكسنت 2020.. ما هى أبرز الفروقات

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تعتبر فئة السيدان المدمجة واحدة من فئات السيارات الأكثرإنتشاراً في الخليج والمنطقة ككل، ويرجع سبب شعبيتها إلى سعرها الملائم للكثيرين، وحجمها المناسب للعائلات وَعمليتها التي تجعلها سيارة الاستخدام اليومي بكل جدارة.

وفي فئة السيارات السيدان المدمجة هناك سيارتين هما الأشهر وكثيراً ما تجد المقبلين على شراء سيارة جديدة يُفاضلون بِينهما ألا وهما هوندا سيتي وهيونداي اكسنت، فهما متنافستان شرستان على مستوى كبير.

ودائماً ما يتفوقان على بعضهما البعض مرة تلو أخرى في صناعة التصاميم الفريدة بالإضافة إلى الرفاهية المليئة بالتكنولوجيا، كما أن كلتاهما تنحدران من سلالة عريقة وقديمة، مما يجعلك تشعر بالخبرات السابقة التي جناها وَحققها صناع هاتين السيارتين في داخل كل منهما.

فقد أنتج الصانع الياباني هوندا سيارته سيتي لأول مرة في عام 1981 وحتى عام 1986 وكانت سيارة صغيرة الحجم، ثم أنتجت الجيل الثاني منها في عام 1987 وحتى عام 1994، ثم استمرت في إنتاج سيتي وبدأت في إنتاج الجيل الثالث من عام 1995 وحتى 2002، وتلاه الجيل الرابع منذ عام 2003 واستمر حتى عام 2008، ومن بعده بدأت في إنتاج الجيل الخامس من 2009 وحتى 2013 ثم الجيل السادس والذي هو بين أيدينا اليوم والذي تم إنتاجه منذ عام 2014 وحتى اليوم.

أما الصانع الكوري هيونداي فأنتج سيارته اكسنت الأولى في عام 1994 واستمر في إنتاج الجيل الأول منها حتى عام 1999، ثم باشرت طرح الجيل الثاني منها حيث إنتهى الأول واستمرت في إنتاجه حتى عام 2005، ومن ثم طرحت الجيل الثالث في الآخير وظلت تنتجه حتى عام 2011، ثم ظلت تنتج الجيل الرابع وحتى عام 2018، ثم الجيل الخامس وهو الذي بين أيدينا اليوم.

ومن حيث التصميم الخارجي فلكل سيارة نقاط القوة الخاصة بها، فَهوندا سيتي تتمتع بتصميم انسيابي جذاب ذو مقدمة أنيقة متناسقة ومصابيح أمامية متوسطة الحجم يتوسطها شبكة متوسطة الإرتفاع ومصد أمامي يحتوي على شبكة ذات إرتفاع صغير وفي جانبيهِ مصابيح الضباب الأمامية، أما على جانبي السيارة فهناك خط تصميم بارز ممتد من خلف العجلات الأمامية وحتى المصابيح الخلفية مع خط تصميم بارز آخر في أسفل الأبواب، أما خلفيتها فتحتوي على مصابيح خلفية متوسطة الحجم على جانبي أعلى خلفيتها مع مصد خلفي بلمسات أنيقة.

أما هيونداي اكسنت فَتتفوق على هوندا سيتي من حيث عصرية التصميم، حيث تحتوي على مقدمة أنيقة وجميلة يتوسطها شبكة واحدة كبيرة تمتد من اعلى إلى أسفل المقدمة وفي أسفل جانبي المصد الأمامي تحتوي على مصابيح ضباب أنيقة وتحيط بها لمسات من الكروم، أما على جانبي السيارة فتطغى عليها الأناقة وَالانسيابية الجميلة، مع خطين تصميمين بارزين أحدهما أعلى المقابض وينتهى في خلفية السيارة والثاني أسفل الأبواب بين العجلات، أما خلفيتها فتطغى عليها البساطة مع مصابيح خلفية ممتدة قليلاً على جانبي السيارة مع تفاصيل جميلة وملحوظة داخلها.

وتأتي سيتي بمحرك واحد وفئتين مختلفتين، أما المحرك فهو بسعة 1.5 لتر بقوة 118 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT مع نظام جر أمامي ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 20.5 كيلومتر لكل لتركما تأتي اكسنت بفئتين مختلفتين ومحرك واحد بسعة 1.4 لتر بقوة 100 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام جر أمامي ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 20.5 كيلومتر لكل لتر.

وكلتا السياراتان متاحتان في المملكة ضمن فئتين لكلٍ منهما، حيث يتراوح سعر هوندا سيتي ما بين 53,500 و64,500 بينما تأتي فئات هيونداي أكسنت بسعر ما بين 52,000 و55,000 ريال سعودي.