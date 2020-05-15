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موقع لبناني: حزب الله وإيران قد يغادران سوريا لهذا السبب

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موقع لبناني: حزب الله وإيران قد يغادران سوريا لهذا السبب موقع لبناني: حزب الله وإيران قد يغادران سوريا لهذا السبب

جي بي سي نيوز:- قال موقع "جنوبية" اللبناني إن حزب الله والمليشيات الإيرانية قد تغادر سوريا خلال الفترة المقبلة، بعد نحو 8 سنوات من مشاركتها إلى جانب النظام السوري في الحرب.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من "حزب الله"، قال إنه على تواصل مع الكوادر والوحدات القتالية في سوريا، بأن السبب الوحيد الذي يدفع الحزب وإيران للانسحاب هو الضائقة المالية، والشح الذي بدأ يصيب طهران نتيجة تعاظم العقوبات الاقتصادية عليها، وبالتالي عدم قدرتها على دفع تكاليف المتواجدين في سوريا ، بحسب "عربي21".

وبحسب المصدر، فإن الضائقة الإيرانية تعني انتهاء تعهد أعطاه قاسم سليماني لموسكو، مفاده أن "إيران ستدفع ثمن كل طلقة يطلقها الجنود الروس في سوريا".

ووفقا لـ"جنوبية"، فإن سببا آخرا يدعو إيران وحزب الله للمغادرة، وهو ازدياد الغارات الإسرائيلية على دمشق ومدن أخرى، وهو ما تسبب مؤخرا بتذمر سوري روسي من وجود المليشيات هناك.

ونقل "جنوبية" عن مصدره قوله إن قد توعز هي لإيران وحزب بالله بمغادرة سوريا.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن الحزب وإيران قد يضطران إلى مغادرة سوريا بشكل نهائي، بسبب الغارات المتكررة، والضغوطات على دمشق.

جي بي سي نيوز

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