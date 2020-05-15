النظام السوري يعيد فتح معبر البوكمال- القائم مع العراق

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جي بي سي نيوز :- شرع النظام السوري بافتتاح معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق للعمل من جديد، بعد توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال أمين منفذ البوكمال، عاصم إسكندر، لمواقع محلية: "سلطات المنفذ الحدودي تستكمل إجراءات دخول سبع شاحنات عراقية، منها خمس تتجه إلى السوق المحلية، بينما ستتجه شاحنتان إلى لبنان مرورا بالأراضي السورية".

واعتبر أن هذه الشاحنات تمثل استئناف دخول البضائع العراقية للأسواق السورية، التي توقفت مع بداية انتشار فيروس “كورونا” في المنطقة، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

وأكد أن جميع الشاحنات متوقفة حاليا في المنفذ، بانتظار استكمال جميع الفحوصات والاختبارات اللازمة، بما فيها الاختبارات الصحية لهذه المواد، والتأكد من سلامتها في المخابر المختصة.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، في 23 آذار/ مارس الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان وتركيا، باستثناء معبر البوكمال مع العراق، في ظل إجراءات للحد من تفشي كورونا.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، خلال الشهر الماضي، عن إغلاق المعبر، لكن حكومة النظام لم تصدر قرارا رسميا بهذا الشأن.

وتحدث نشطاء سوريون على "تويتر" عن ضغوط إيرانية لإعادة فتح المعبر، لا سيما أنه يعد هاما لإمداد المليشيات التابعة لطهران في سوريا، معتبرين أن المعبر عسكري ولا يؤثر اقتصاديا على النظام السوري.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر 2019، أعادت حكومة النظام فتح معبر البوكمال (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه جراء سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من البلدين حينها.

ويراقب الحرس الثوري الإيراني عبر لجنة أمنية عمل معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق.

عربي 21