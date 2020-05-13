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لبنان.. استدعاء السفير الألماني بعد تصنيف حزب الله "إرهابيا"

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لبنان.. استدعاء السفير الألماني بعد تصنيف حزب الله "إرهابيا" لبنان.. استدعاء السفير الألماني بعد تصنيف حزب الله "إرهابيا"

جي بي سي نيوز:- استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرغلن، الثلاثاء، بعد تصنيف برلين ميليشيات حزب الله "تنظيما إرهابيا" أواخر أبريل الماضي.

وطلب الوزير اللبناني من السفير الألماني إيضاحات بشأن "القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بخصوص حزب الله"، بعد إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد ، وفق "سكاي نيوز" .

وشدد الوزير حتي على "أن حزب الله مكوّن سياسي أساسي في لبنان، ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وهو جزء من البرلمان"، حسبما نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ورد السفير الألماني على الوزير اللبناني بالقول إن "القرار تم اتخاذه منذ فترة، وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقد وضع بعض المسؤولين اللبنانيين في صورة تفاصيله".

وأعلنت الداخلية الألمانية، في 30 أبريل الماضي، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته "إرهابيا"، في ضربة جديدة للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وداهمت قوات الأمن الألمانية عددا من الأماكن التي يشتبه بوجود أفراد من ميليشيات حزب الله اللبناني في عدد من الولايات، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية على حسابه في تويتر.

وكانت عملية حظر ميليشيات حزب الله على أجندة الألمانية منذ العام الماضي، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد الميليشيات في عدد من مدن البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر مناقشة عملية حظر ميليشيات حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019، أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره في ألمانيا ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

جي بي سي نيوز

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