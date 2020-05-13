الاردن : 14 اصابة جديدة بكورونا وحالتي شفاء

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في المملكة اليوم، ليرتفع بذلك العدد إلى 522 حالة.

وأوضح جابر خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات، أن الحالات توزعت كالآتي: 6 حالات لسائقين، وحالة لدبلوماسي أوروبي قادم من الخارج، و7 لمخالطي سائق منطقة الخناصري.

وبين جابر أن العدد الإجمالي لمخالطي سائق المفرق المصابين بلغ 35 شخصا.

وكشف جابر عن تسجيل حالتي شفاء اليوم، فيما بقيت 85 حالة قيد العلاج، كما تم إجراء 4971 فحصاً.

وأشار إلى أن فرق التقصّي الوبائي لم تغادر أمس مواقع عملها، وبقيت حتى ساعات الصباح الباكر اليوم.