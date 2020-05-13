نفط سوريا بقبضة الأميركان.. 5 مدرّعات تدخل حقل الشدادي

جي بي سي نيوز :- دخلت 5 عربات أميركية، الأحد، عبر الحدود العراقية إلى حقول النفط بالجبسة الواقعة بمنطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة "سبوتنيك"، فإن عناصر من الجيش الأميركي قامت بجولة على حقول النفط والغاز في محطات "الكبيبة" و"غونا" و"حويزية "، فور وصولهم إلى المنطقة، حيث تم تصوير الآبار النفطية ومحيطها من خلال طائرة مسيرة، لتعود المدرعات إلى العراق فور الانتهاء من مهمتها".

كما هبطت طائرة شحن أميركية كبيرة في قاعدة "القسرك" غير الشرعية قرب بلدة "تل بيدر" شمال مدينة الحسكة، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة الماضية، وبقيت لأكثر من 3 ساعات متواصلة في القاعدة، لتقلع بعدها إلى جهة مجهولة.

قوات أميركية في سوريا

فقط حول آبار النفط

يشار إلى إن القوات الأميركية كانت خفضت، قبل نحو عام، وجودها في سوريا، واقتصر القوات حول آبار النفط بعد انسحابها من قاعدتي الجلبية وعين عيسى شمالي الرقة و قاعدة قصر يلدا ببلدة تل تمر.

قوات أميركية في سوريا (أرشيفية- فرانس برس)

وتوجد القوات الأميركية في عدد من القواعد في محافظة الحسكة، وفي ريف دير الزور في حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو.

وفي نهاية العام الماضي، استقرت بعض المدرعات الأميركية في مدينة القحطانية في الحسكة، وأقامت نقطة عسكرية هناك، بينما اتجهت مدرعات أخرى إلى منطقة هيمو غرب القامشلي وأقامت قاعدة جديدة وزودتها بكاميرات مراقبة وأسلاك شائكة.

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