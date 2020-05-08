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فيسبوك تطلق تصميمها الداكن الجديد لجميع المستخدمين

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فيسبوك تطلق تصميمها الداكن الجديد لجميع المستخدمين فيسبوك تطلق تصميمها الداكن الجديد لجميع المستخدمين

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الجمعة عن إطلاق تصميمها الجديد لنسخة سطح المكتب من شبكتها الاجتماعية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أشهر من التدرج في إطلاقه.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أعلنت عن التصميم – الذي يوفر الوضع الداكن، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات، وصفحة ملف شخصي مُنقَّاة – في مؤتمر المطورين F8 في عام 2019.

ويمكن تفعيل التصميم الجديد لفيسبوك من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings، ثم النقر على خيار (تبديل إلى تصميم فيسبوك الجديد) Switch to new Facebook، ثم الاختيار بين الوضع الفاتح، والوضع الداكن.

يُشار إلى أن فيسبوك كانت قد بدأت في اختبار التصميم الجديد مع بعض المستخدمين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعد تلقي ردود فعل إيجابية، قررت الشركة الآن إطلاقه لعموم المستخدمين.

ويأتي تحديث تصميم فيسبوك بعد نحو عامين من وعود أطلقتها الشركة بتبسيط تطبيقاتها بعد عَقد مِن جعله معقدًا بصريًا. لذا، فإن التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من فيسبوك يُبسّط التنقل بين التبويبات المختلفة، مثل: المجموعات، و(السوق) Marketplace، ومقاطع الفيديو. كما تُعرض القصص أعلى صفحة “آخر الأخبار”، والدردشات على يسار الشاشة. ويُسرّع التصميم الجديد إنشاء المناسبات، والصفحات، والمجموعات، والإعلانات.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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