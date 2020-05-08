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6 إصابات جديدة بكورونا في محافظة اردنية

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6 إصابات جديدة بكورونا في محافظة اردنية 6 إصابات جديدة بكورونا في محافظة اردنية

جى بي سي نيوز :-  كشف مسؤول ملف كورونا في الشمال، الدكتور وائل هياجنة، عن إصابة 6 أشخاص ملاصقين في المنطقة لمصاب "الخناصري" في محافظة المفرق.
وقال الهياجنة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن عدد العينات في مستشفى الملك عبدالله المؤسس التي تم جمعها من مواطنين ومخالطين بلغت 120 عينة، وإن نتائجها ستظهر تباعا، مشيرا إلى أن الحالة هذه تتطلب إجراءات وقائية كبيرة وتضافر كافة الجهود لمنع انتشار الوباء.

جي بي سي نيوز

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