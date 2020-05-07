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“جوجل لنز” تسمح بنسخ خط اليد ولصقه في الحاسوب

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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة لخدمة (جوجل لنز) Google Lens تسمح للمستخدمين بالمسح الضوئي للنصوص المكتوبة بخط اليد أو من المستندات ونسخها إلى خدمة تحرير النصوص التابعة لها Docs.

“جوجل لنز” تسمح بنسخ خط اليد ولصقه في الحاسوب

وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية إلى أن خدمة (لنز) سمحت خلال المدة الماضية للمستخدمين بنسخ وحفظ النصوص من المخطوطات والمستندات في الهاتف، ولكن الآن أصبح هناك خيار لنسخها إلى الحاسوب copy to computer للصقها في خدمة Docs في حال كان الهاتف والحاسوب متصلان بحساب جوجل ذاته.

وأضافت جوجل أن نسخة النصوص إلى الحاسوب يتطلب تثبيت الإصدار الأحدث من متصفح الويب (كروم).

وقالت جوجل: إن البحث عن طرق لتعلم لغات جديدة في محرك البحث التابع لها تضاعف خلال الأشهر الماضية، لذا فإن تطبيق (لنز) أصبح يتيح للمستخدمين إمكانية مسح الكلمات والعبارات الصعبة النطق، ثم النقر على زر (الاستماع) لسماع اللفظ الصحيح لها جهرًا.

يُشار إلى أن إطلاق الميزات الجديدة يبدأ اعتبارًا من اليوم، ما عدا ميزة الاستماع التي ستتوفر في الوقت الراهن لنظام أندرويد فقط على أن تُطلق لنظام iOS قريبًا.

هذا؛ ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق (لنز) لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، ولنظام iOS من متجر آب ستور.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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