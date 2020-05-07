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خلل في إنستاجرام يسمح بنشر صور طويلة جدًا

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خلل في إنستاجرام يسمح بنشر صور طويلة جدًا خلل في إنستاجرام يسمح بنشر صور طويلة جدًا

تعاني خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام من خلل يسمح بنشر صور طويلة جدًا، مع العلم أن الخدمة لا تسمح عادةً بنشر صور يتجاوز طولها طول الشاشة.

ويبدو أن تطبيق الخدمة على نظام iOS التابع لشركة آبل هو فقط من يعاني من الخلل، الذي يجعل التطبيق يفشل في قص الصور الطويلة قبل النشر. ولكن يبدو أن هناك بعض الاستثناءات، إذ إن الصور الطويلة للغاية تتحول إلى اللون الأسود، ولا تظهر كما ينبغي، كما أن الصور الطويلة التي تُنشر تبدو مشوهة.

وفي نظام التشغيل أندرويد، يبدو أن تطبيق إنستاجرام لا يعاني من أي مشكلة، إذ لا يزال بالإمكان قص الصور قبل نشرها. ومع ذلك، فإن نشر أحد مستخدمي التطبيق على نظام iOS صورة طويلة، فإنها ستُعرض في تطبيق الخدمة في أندرويد.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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