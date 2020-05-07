CNN:لقاح كورونا الأمريكي يبدأ المرحلة الثانية من التجار السريرية قريبًا

ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، أجازت المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، والذي تنتجه شركة “مودرنا” الأمريكية.

حيث قالت الشركة المنتجة في بيان لها، الخميس، إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبًا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة في أوائل الصيف المقبل، في يونيو حزيران المقبل، لافتًا إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ويعد لقاح mRNA-1273 الذى تنتجه شركة مودرنا الأمريكية، هو أول لقاح أمريكي يتم إجراء التجارب السريرية له، لعلاج فيروس كورونا المستجد .