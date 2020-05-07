إيران ترسل معدات طبية لألمانيا ولبنان وأفغانستان

أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية معدات طبية إلى ألمانيا ولبنان وأفغانستان، للمساعدة بشأن تفشي ڤيروس كورونا المستجد.

وأشار الناطق باسم الخارجية الإيرانية ”عباس موسوي“ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها أن: “إيران تقدمت بشكل كبير في تسطيح منحنى الإصابات بكورونا”، واعدًا وزير الخارجية ”ظريف“ “بإرسال مساعدات متمثلة بأجهزة طبية كبادرة تضامن​​​”، مشيرًا أن “وإيران أرسلت بالفعل معدات طبية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا وإيران ستظل تقدم المساعدات للأمم التي بحاجة إليها”.

وأكّد الرئيس الإيراني ”حسن روحاني“ سابقًا، أن إجراءات أمريكا المعادية وقفت عائقًا أمام وصول المعدات الطبية لإيران، وقال فب القمة المرئية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، “إن الإجراءات الأمريكية المعادية للإنسانية أعاقت ومنعت أحيانًا وصول المعدات الطبية إلى إيران”.