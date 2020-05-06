مايكروسوفت تعلن عن أحدث منتجاتها من سلسلة Surface

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء عن عدد من المنتجات الجديدة من سلسلة (سيرفس) Surface، وشملت المنتجات حواسيب وسماعات أذن، بالإضافة إلى منصة لوصل الحواسيب اللوحية بالشاشات الخارجية.

وجاء الإعلان عن المنتجات الجديدة إبَّان انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 الذي أجبر الملايين من العمال، وطلاب المدراس والجامعات على العمل والدراسة من المنزل، مما زاد من استخدام الحواسيب.

وقال رئيس قسم الأجهزة لدى مايكروسوفت (باناي بانوس) في تدوينة: إن تحول الناس إلى أجهزة الحاسوب العاملة بنظام التشغيل ويندوز شهد زيادة لم يسبق لها مثيل. وأضاف: “في الواقع، يُقضى من الوقت أكثر من 4 تريليون دقيقة على نظام ويندوز 10 شهريًا، وذلك بزيادة قدرها 75% على أساس سنوي”.

ولهذا، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية عن حاسوبها اللوحي الجديد (سيرفس جو 2) Surface Go 2، والحاسوب المحمول (سيرفس بوك 3) Surface Book 3، وسماعة الأذن اللاسلكية (سيرفس إيربدز) Surface Earbuds، وسماعة الأذن (سيرفس هدفونز 2) Surface Headphones 2.

وقالت مايكروسوفت إن حاسوبها الجديد (سيرفس جو 2) يحافظ على التصميم النحيف والخفيف ذاته الذي تميز به الجيل الأول، ولكنه الآن يقدم شاشة (بكسل سنس) PixelSense أكبر بقياس 10.5 بوصات، كما حُسِّن عمر بطاريته، وزِيد أداؤه بنسبة 64% مع الجيل الثامن من معالجات (إنتل كور إم) Intel Core M.

وأضافت الشركة ميكروفونًا جديدًا لزيادة وضوح الصوت، والتقليل من ضجيج الخلفية خلال المؤتمرات المرئية، كما أنه يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل قادرة على تقديم تسجيل مرئي واضح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا تطبيقًا جديدًا للكاميرا الخلفية بهدف تسهيل مسح المستندات والسبورات ضوئيًا، كما يأتي الحاسوب مع القلم الإلكتروني (سيرفس بن) Surface Pen. وهو يدعم الاستخدام مع لوحة المفاتيح.

ويتوفر (سيرفس جو 2) بأربعة ألوان: البلاتينيوم، والأسود، والأحمر، والأزرق، ويبدأ سعره من 399 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفر اعتبارًا من 12 أيار/ مايو الجاري.

أما الحاسوب المحمول الجديد (سيرفس بوك 3) فقد قالت مايكروسوفت: إنها أقوى حواسيبها المحمولة حتى الآن مع أداء أفضل بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق (سيرفس بوك 2)، وزيادة في عمر البطارية ليبلغ 17.5 ساعة.

ويتوفر الحاسوب في خيارين من ناحية حجم الشاشة: 13 بوصة، أو 15 بوصة. وهو يمتاز أيضًا بأنه يحتوي الجيل العاشر الأحدث من معالجات إنتل، وبطاقة رسوميات منفصلة من نوع NVIDIA GeForce GTX أو Quadro RTX.

ويمتاز الحاسوب أيضًا بأنه يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 32 جيجابايت، وأسرع قرص تخزين داخلي من مايكروسوفت من نوع SSD. وسيتوفر الحاسوب بسعر يبدأ من 1,599 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 21 أيار/ مايو الجاري.

وتأتي سماعة الأذن الجديد (سيرفس هدفونز 2) مع 13 مستوى للتحكم بالضجيج المحيط. وقالت الشركة: إنها حسنت جودة الصوت، وعمر البطارية لتصل الآن إلى نحو 20 ساعة. هذا، وستتوفر السماعة بسعر 249 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 12 أيار/ مايو الجاري.

أما سماعة الأذن اللاسلكية (سيرفس إيربدز) فهي تدعم التحكم بها عن طريق اللمس، كما تدعم ميزة قراءة الرسائل الإلكترونية والرد عليها عن طريق ميزة Play My Emails في تطبيق (آوتلوك موبايل) Outlook Mobile على نظام iOS. وتدعم أيضًا الإملاء في تطبيقات (وورد) Words، أو (آوتلوك) Outlook، أو (باوربوينت) PowerPoint.

وقالت مايكروسوفت: إن بطارية السماعة تدوم لمدة يوم كامل، وهي تتوفر بسعر 199 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 12 أيار/ مايو الجاري.