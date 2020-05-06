مصادر أمنية إسرائيلية: قوات إيرانية بدأت مغادرة سوريا

جي بي سي نيوز :- قالت مصادر أمنية إسرائيلية، الثلاثاء، إن إيران بدأت في الخروج من سوريا وإخلاء قواعدها هناك، تحت وطأة القصف الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مسؤولون عسكريون إسرائيليين في "الكرياه" مقر وزارة الحرب بتل أبيب (وسط)، وفق قناة "كان" الرسمية.

وبحسب المصادر التي لم تسمها القناة، فإن إيران بدأت للمرة الأولى منذ دخولها سوريا في تقليص قواتها وإخلاء قواعدها هناك، على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت أن النظام السوري دفع ثمنا فادحا بسبب التواجد الإيراني داخل البلاد.

وقالت المصادر إن إيران تحولت بالنسبة لنظام بشار الأسد إلى "عبء".

وتابعت أن إسرائيل سوف تكثف الضغط على إيران حتى خروجها من سوريا تماما.

ونقلت القناة عن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قوله :"نحن أكثر تصميما (..) سيكون الثمن الذي يدفعه الجنود الإيرانيون الذين يأتون للأراضي السورية ويعملون بها هو حياتهم".

وأضاف بينيت "لن نسمح بإقامة قاعدة إيرانية أمامية في سوريا".

وقتل 14 مقاتلاً على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات استهدفت ليلاً مواقع في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

ورجّح المرصد أن تكون "طائرات جوية إسرائيلية شنّت الغارات ليلاً" مستهدفة بادية مدينة الميادين وبلدتي الصالحية والقورية، مشيراً إلى أن القتلى من العراقيين والإيرانيين، إلا أنه لم يتمكن من تحديد أعداد القتلى من كل طرف.

وتوقّع ارتفاع الحصيلة نتيجة وجود جرحى في حالات خطيرة.

ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر الغارات في دير الزور.

كانت وسائل إعلام سورية رسمية ذكرت الإثنين أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما صاروخيا إسرائيليا على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب بشمال البلاد في ثاني غارة من نوعها خلال أقل من أسبوع.

ويضاف هذا الهجوم إلى 5 غارات على الأقل نفذها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا خلال الشهر الأخير، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، قال بينيت، في حديث مع صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وكالات