هونر تطلق HONOR 9X Lite في الإمارات والسعودية

أعلنت علامة هونر عن إطلاق هاتفها HONOR 9X Lite الذكي، الذي يمتاز بأناقته وسعره المناسب ويقدم تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يمتلك HONOR 9X Lite شاشة عرض كاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. كما يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية، كما أنه مزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن المستخدمين من استخدامه دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.

ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها، حيث يبلغ سعر الهاتف الذكي 699 درهم إماراتي و699 ريال سعودي، وسيتمكن المستخدمون في الإمارات والسعودية من شراء الهاتف بدءًا من 14 مايو 2020.

قال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في الإمارات والسعودية، ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف سيلقى رضا عشاق العلامة، حيث صمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مبتكر وبسعر مناسب. كما ستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش في عالم ذكي اليوم”.

المزايا الأساسية في HONOR 9X Lite:

قدرات التصوير:

يتميز هاتف HONOR 9X Lite بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل تضم العدسات الأكثر تكاملاً لتصوير اللحظات الثمينة بغض النظر عن البيئة، ويوفر المستشعر الرئيسي 48 مليون بكسل من الدقة مما يمنح المستخدم تفاصيل مذهلة في الصور المعقدة. وتُعد عدسة العمق المساعدة بدقة 2 ميجابكسل رفيقاً مثالياً للهواة الذين يرغبون بتصوير العناصر عن قرب.

يعد المستشعر الأساسي بدقة 48 ميجابكسل علامة فارقة في تصوير الهواتف الذكية وسيلقى إعجاب عشاق التصوير الفوتوغرافي ببراعته وسهولة استخدامه، ويتميز هاتف HONOR 9X Lite بفتحة بعد بؤري تبلغ f/1.8 ومستشعر ½ بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها وإدخال كمية كبيرة من الضوء والتقاط التفاصيل الدقيقة ليمنح المستخدم الصور الأقرب إلى الواقعية، وستبدو صوركم بأدق وأوضح تفاصيل عند التكبير.

ولأن هونر تدرك القيود التي يفرضها التصوير الليلي، زودت الهاتف بوضع AIS Super Night Mode 2.0 للتصوير الليلي الذي يدمج الصور المختلفة بذكاء لينتج صور واضحة وواقعية في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

شاشة العرض الكاملة:

تماشياً مع اتجاه شاشات العرض الكاملة، يتميز هاتف هونر بشاشة مقاس 6.5 بوصة في هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة الخالية من فتحة الكاميرا التي تأتي بدقة 2340×1080 يوفر الهاتف تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو.

ولأن علامة هونر دائماً تضع المستخدم في مقدمة أولوياتها، زودت هاتفها بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland الذي يعمل على تقليل إشعاعات الضوء الأزرق الضارة المنبعثة من الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهاتف.

الحفاظ على الإنتاجية:

يمنح الهاتف المجهز ببطارية تدوم طويلاً بقدرة 3750 مللي أمبير، تجربة خالية من القلق بدون شاحن خارجي، حيث يتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.

يأتي هاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، كما تعمل بطاقات SIM وmicroSD معاً لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية دون المساومة على الجودة.