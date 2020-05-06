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هواوي تعلن عن هاتف Huawei Y8s مع خدمات جوجل

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أعلنت شركة هواوي اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (هواوي واي8إس) Huawei Y8s، وذلك بالتزامن مع إعلانها عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (فري بدز 3آي) FreeBuds 3i، التي تنافس سماعة (أير بدز برو) AirPods Pro من آبل.

ويقدم الهاتف – الذي ظهر على موقع هواوي الخاص بالأردن – شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل. وهو يمتاز بأنه يقدم كاميرتين أماميتين ضمن قطع، وبدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وعلى ظهر الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.135 ميليمترات ويزن 180 جرامًا – هناك كاميرتان بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي (هواوي واي8إس) معالجًا ثماني النوى من نوع (كيرين 710)، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SD. وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 9.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 9 باي، وبخلاف هواتف الشركة الجديدة الأخرى، فإن الهاتف يأتي مع خدمات جوجل.

هذا؛ ولم يُعلن عن سعر أو موعد توفر الهاتف للبيع.

هواوي تعلن عن هاتف Huawei Y8s مع خدمات جوجل

هواوي تعلن عن هاتف Huawei Y8s مع خدمات جوجل

البوابة العربية للأخبار التقنية

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