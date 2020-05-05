الرزاز يوعز بالاستعداد للحالة الجوية وتأمين الطلبة الاردنيين العائدين لمواقع الحجر

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إنّه وضمن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته المستمرة للحكومة باتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين في مختلف الظروف؛ أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز للجهات المعنية بأخذ جميع الاستعدادات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها المملكة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وبحسب التنبؤات الجوية، فإنّ المملكة ستشهد حالة جوية قوية غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام.

ولفت العضايلة إلى أنّ رئيس الوزراء، أكّد ضرورة التنسيق مع خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بخصوص الطلبة العائدين إلى المملكة خلال اليومين المقبلين، لمنع تزامن عمليّة نقلهم من المطار إلى أماكن الحجر في منطقة البحر الميت مع اشتداد الحالة الجوية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة في التعامل مع مثل هذه الظروف.