آبل تحدد موعد أول مؤتمر مطورين لها في زمن كورونا

قالت أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء: إن حدث المطورين السنوي التابع لها WWDC لعام 2020 سيعقد عبر الإنترنت خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، وسيكون حضوره مجانيًا.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن مؤتمر WWDC 2020 سيُقام في 22 حزيران/ يونيو المقبل، وكانت قد قالت في شهر آذار/ مارس الماضي: إن المؤتمر – الذي يدوم عادةً نحو أسبوع ويحضره بضعة آلاف من المطورين من جميع أنحاء العالم – سيكون “تجربة رقمية جديدة كليًا” في شهر حزيران/ يونيو.

وأوضح المسؤول لدى الشركة (فيل شيلر): إن الحدث سيُقام عبر الإنترنت لعام 2020 بسبب “الوضع الصحي الحالي”. وقال شيلر اليوم في بيان: “سيكون WWDC20 هو أكبر ما لدينا حتى الآن، حيث سيجمع مجتمعنا العالمي من المطورين الذي يضم أكثر من 23 مليون مطور بطريقة غير مسبوقة لمدة أسبوع في حزيران/ يونيو للتعرف على مستقبل منصات آبل”.

وأعلنت آبل أيضًا عن تحديها الجديد Swift Student Challenge الذي يتيح للطلاب إنشاء وتقديم مشهد تفاعلي يمكن تجربته في 3 دقائق في تطبيق التشفير Swift Playgrounds.

ويُتوقع أن يتركز الحديث في المؤتمر على منصات آبل الرئيسية، مثل الإصدار 14 من نظام التشغيل iOS الذي كشفت التسريبات أنه سيقدم العديد من الميزات الجديدة، مثل تطبيق جديد للياقة، وواجهة برمجية لقلم آبل الإلكتروني، وميزات جديدة لتطبيق الرسائل iMessage، وتحسين دعم مؤشر الفأرة.