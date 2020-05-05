الاردن : فتح كافة القطاعات الاقتصادية الأربعاء المقبل

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أنه سيتم فتح كافة القطاعات الاقتصادية الأربعاء المقبل بما فيها التي لم يسمح لها بالعمل بشكل كامل، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%، مع استمرار اغلاق المحافظات وعزلها عن بعضها البعض، باستثناء التصاريح التي تخول أصحابها التنقل بين المحافظات.

وقال خلال ايجاز صحفي الاثنين، إنه سيتم الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من الأحد المقبل، وسيتم السماح للمواطنين ولوسائل النقل العمل، شريطة التزام وسائل النقل بـ 50% من سعتها المقعدية.

وأضاف أن على أصحاب العمل في القطاع الخاص التواصل مع الجهات المعنية لاصدار تصاريح للعاملين في محافظات غير محافظة عملهم.

وبين أنه يتم دارسة اعفاء العاملين في اقليم الوسط والذين يسكنون في محافظة غير محافظة عملهم دون تصريح.

وأعلن أن موظفي القطاع العام يسمح للمؤسسات والوزارات الحكومية الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين بنسبة لا تتجاوز 30% وفي بعض الحالات 50% اذا اقتضت الضرورة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس حاليا العودة التدريجية للعمل في القطاع العام بعد انتهاء العطلة بطريقة آمنة.

وأكد أن الهدف من أمر الدفاع رقم 11 هو حماية المواطنين، والكمامات متوفرة بالمؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية بأسعار مناسبة.