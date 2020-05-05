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رغم النفي.. صحيفة سعودية تقول إن الحريري التقى مسؤولا بحزب الله

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رغم النفي.. صحيفة سعودية تقول إن الحريري التقى مسؤولا بحزب الله رغم النفي.. صحيفة سعودية تقول إن الحريري التقى مسؤولا بحزب الله

جي بي سي نيوز:- قالت صحيفة "عكاظ" ، إن رئيس اللبنانية السابق سعد الحريري، التقى مسؤولا رفيعا بحزب الله، رغم أن مكتب الحريري أصدر بيانا نفى فيه هذا اللقاء.

ونقلت عكاظ عن مصادر خاصة قولها إن "الحريري التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حسين خليل، على مائدة إفطار بحضور مستشاره غطاس خوري" .

وأفادت المصادر بأن رئيس حكومة لبنانية سابق أبدى امتعاضه من عقد هذا اللقاء، خصوصا أن الحريري لم يبلغ رؤساء الحكومات السابقين عن هذا اللقاء خلال الاجتماع الذي جمعهم في بيت الوسط، ويتجه رئيس الحكومة المذكور إلى مقاطعة اجتماع رؤساء الحكومات السابقين.

من جهة أخرى، قال بيان صادر عن مكتب الحريري إن "هذا اللقاء المزعوم لم يحصل، والأيام لن تكشف شيئا سوى سعة خيال من يطلق مثل هذه الأخبار".

بدوره، نفى مستشار الحريري، الوزير السابق، غطاس خوري، عبر تغريدة على "تويتر" أن يكون مكلفا بأي اتصالات بين الحريري وحزب الله، وأعاد نشر خبر صحيفة عكاظ معلقا بالقول: "لم أشارك بأي إفطار مزعوم! ولست مكلفا بأي اتصالات مع حزب الله. كان يكفيكم السؤال قبل النشر لتفادي نشر معلومات خاطئة".

وكان الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضا، أعلن في 4 نوفمبر 2017 استقالته من رئاسة حكومة لبنان عندما كان في المملكة العربية السعودية، حيث يُعتقد أنه كان محتجزا هناك من ضمن حملة اعتقالات سعودية مست أمراء ومسؤولين كبار، شنها ولي العهد السعودي محمد سلمان. وبعد أيام من ذلك توجه سعد الحريري إلى باريس بمسعى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال حينها إن الفضل لدبلوماسية بلاده في حل تلك الأزمة، مؤكدا للمرة الأولى أن السعودية احتجزت الحريري بالفعل.

المصدر: عكاظ

جي بي سي نيوز

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