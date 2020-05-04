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جوجل تبدأ في دمج Meet في جيميل لمنافسة Zoom

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جوجل تبدأ في دمج Meet في جيميل لمنافسة Zoom جوجل تبدأ في دمج Meet في جيميل لمنافسة Zoom

بدأت شركة جوجل في دمج خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (ميت) Meet في خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، إذ أصبح بعض المستخدمين يرون رابطًا لتشغيل (ميت) في الشريط الجانبي الأيسر من واجهة (جيميل).

وكانت خدمة (ميت) متاحةً في المدة الماضية لعملاء حزمة التطبيقات (جي سوت) G Suite من قطاعي الأعمال والتعليم، ولكن جوجل قالت الأسبوع الماضي: إنها تعتزم إتاحة الخدمة مجانًا لكل من لديه حساب جوجل، وستسمح بإجراء اجتماعات يصل عدد المشاركين فيها إلى 100 مشارك دون قيد زمني.

وتسعى جوجل من خلال هذه الخطوة إلى منافسة خدمة مؤتمرات الفيديو (زووم) Zoom التي شهدت خلال الأسابيع الماضية نموًا هائلًا، وهي تعول على أن خدمة (ميت) تمتاز عن (زووم) ببعض ميزات الخصوصية، مثل تقييد إمكانية الدخول إلى اجتماعات (ميت) فقط بمستخدمي جوجل، وليس لكل من امتلك رابط الاجتماع كما في (زووم).

يُشار إلى أن شركة جوجل ليست الوحيدة في سعيها لسحب البساط من تحت (زووم)، إذ تنافسها في ذلك أيضًا شركة مايكروسوفت من خلال خدمتي (سكايب)، و(تيمز) Teams، وقد شهدت الأخيرة زيادة في عدد المستخدمين اليوميين ليبلغ 75 مليون مستخدم، حسب ما قالت الشركة الأسبوع الماضي.

أما خدمة (ميت) فقد شهدت زيادة في عدد المستخدمين اليوميين بلغت 3 ملايين مستخدم جديد كل يوم، حسب ما قالت جوجل، وبذلك يبلغ متوسط عدد المشاركين اليوميين في اجتماعات الخدمة إلى أكثر من 100 مليون.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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