أخبار عاجلة

هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

آبل وجوجل ستمنعان تتبع المواقع في تطبيقات تعقب كورونا

Print
آبل وجوجل ستمنعان تتبع المواقع في تطبيقات تعقب كورونا آبل وجوجل ستمنعان تتبع المواقع في تطبيقات تعقب كورونا

قالت شركتا آبل وجوجل اليوم الاثنين: إنهما ستمنعان القدرة على تتبع المواقع في التطبيقات التي تستخدم نظام تتبع جهات الاتصال الجديد، الذي تعملان على بنائه معًا لإبطاء انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت الشركتان الأمريكيتان – اللتان تمتلكان نحو 99% من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية – الشهر الفائت: إنهما ستعملان معًا على إنشاء تقنية جديدة لتتبع جهات الاتصال بغية إبطاء انتشار الفيروس، وذلك من خلال السماح للمستخدمين باختيار نظام يُفهرس الهواتف الأخرى التي كانوا قريبين منها.

وأوضحت الشركتان وقتئذ أنهما ستعملان معًا على التقنية التي ستسمح للأجهزة المحمولة بتبادل المعلومات عبر اتصالات البلوتوث؛ لتنبيه الأشخاص عندما يكونون على مقربة من شخص ثبتت إصابته بفيروس (كوفيد-19).

وتخطط الشركتان لأن تسمحا فقط لسلطات الصحة العامة باستخدام التقنية. وقالتا: إن الهدف الأساسي من التقنية هو الخصوصية، ومنع الحكومات من استخدام النظام لتجميع البيانات عن المواطنين.

وأوضحت الشركتان في وقت سابق أن التقنية لن تتعقب مواقع المستخدمين أو هوياتهم، ولكن بدلًا من ذلك ستلتقط البيانات فقط عندما تكون هواتف المستخدمين قريبة من بعضها البعض، مع اقتصار عملية فك تشفير البيانات على هاتف المستخدِم بدلًا من خوادم الشركتين.

وقالت شركتا جوجل وآبل اليوم الاثنين: إنهما ستسمحان لتطبيق واحد فقط لكل دولة باستخدام نظام الاتصال الجديد، وذلك بهدف تجنب التجزئة والتشجيع على اعتماد أوسع. وقالتا: إنهما ستدعمان الدول التي تختار نهجًا حكوميًا، أو إقليميًا.

هذا؛ وتخطط الشركتان لإطلاق النسخة النهائية من التقنية منتصف شهر أيار/ مايو الجاري بعد إتمام الاختبار، وستتاح التقنية بوصفها أدوات برمجية متاحة لتطبيقات تتبع الاتصال، التي توفرها سلطات الصحة العامة. ومع ذلك، فهما تخططان أيضًا لدمج تقنية التتبع مباشرةً في نظامي أندرويد و iOS في الأشهر المقبلة، حتى لا يضطر المستخدمون إلى تنزيل أي تطبيقات تحذرهم عند الاقتراب من المصابين بالفيروس.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

سوني تطلق إستديوهات بلاي ستيشن لتطوير الألعاب الحصرية

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

هواوي تطلق P30 Pro New Edition مع خدمات جوجل

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

كورونا يجبر اليابان على تعليق بث أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

الإعلان عن Poco F2 Pro بمواصفات رائدة وسعر منافس جدًا

شبكة عيون الإخبارية