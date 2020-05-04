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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

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أعلنت شركة آبل اليوم الاثنين عن إصدار مُحدَّث من حاسوبها المحمول (ماك بوك برو) MacBook Pro مع لوحات مفاتيح معدلة، بعد أن واجه الإصدار السابق من الحاسوب انتقادات بسبب مشكلات في الطباعة.

ويمتاز الإصدار الجديد من الحواسيب المحمولة – إلى جانب لوحة المفاتيح المسماة Magic Keyboard – بالجيل العاشر من معالجات شركة إنتل اختياريًا، بالإضافة إلى زيادة في مساحة التخزين، وهو متاح بسعر يبدأ من 1,299 دولارًا أمريكيًا.

وكانت آبل قد أطلقت حاسوب (ماك بوك) في عام 2015 مع آلية جديدة للوحات المفاتيح باسم Butterfly Keyboard، ولكن تلك الآلية لم تعمل على النحو المطلوب، وواجهت العديد من الانتقادات، ثم أخذت الشركة تُحدّث حواسيبها لاعتماد لوحات المفاتيح Magic Keyboard التي تستخدم آلية “المقص” الشائعة في الصناعة، فأعلنت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن إصدار بقياس 16 بوصة من حاسوب (ماك بوك برو)، ثم نسخة مُحدّثة من (ماك بوك أير) MacBook Air في شهر آذار/ مارس الماضي.

وحافظت آبل في حاسوب (ماك بوك برو) الجديد على منافذ من نوع (ثندربولت 3) Thunderbolt 3، و(يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن. كما حافظت الشركة على شريط اللمس Touch Bar، وحساس بصمة الأصابع Touch ID ضمن زر الطاقة.

ويدعم الحاسوب ترقية حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام) إلى 32 جيجابايت، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية إلى 4 تيرابايت. وتقول آبل: إن الجيل العاشر من معالجات إنتل يدعم العمل بتردد يصل إلى 4.1 جيجاهرتز، وإن بطاقة الرسوميات المدمجة في المعالج Intel Iris تدعم شاشتها المكتبية Pro Display XDR بدقة 6K.

ويأتي الطراز الأساسي من الحاسوب البالغ سعره 1,299 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، ولكن بدون الجيل العاشر من معالجات إنتل، وذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، ويمكن الترقية إلى 16 جيجابايت بدفع 100 دولار إضافية.

يُشار إلى أن الحاسوب متاح للطلب اعتبارًا من اليوم على موقع آبل، وسيصل إلى متاجر مختارة من آبل والمتاجر المعتمدة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وقالت الشركة: إن العملاء العاملين في مجال التعليم سيحصلون على خصم بقيمة 100 دولار من سعر الطراز الأساسي.

MacBook Pro

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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

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آبل تعلن عن إصدار جديد من MacBook Pro

البوابة العربية للأخبار التقنية

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