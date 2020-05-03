الاردن : وفاة ولا اصابات جديدة و3 حالات شفاء من فيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة أنه لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت حالة إصابة واحدة على الحدود لسائق شحن أردني قادم من الخارج. وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا: 460 إصابة.

وبينت أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب كورونا في مستشفى الأمير حمزة، يبلغ من العمر 73 عاماً وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة (ضغط وسكري وغدة درقية)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 9.

وأشارت أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء غادرت المستشفيات.

وتابعت تم إجراء 3207 فحوصات لهذا اليوم، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنفذة حتى اليوم 82092 فحصاً.

وتعقيباً على مادة إعلامية متداولة عن اختراع لجمعية المهندسين الوراثيين الأردنية مرتبط بفحوصات الكورونا PCR، أكدت وزارة الصحة ما يلي:

إن "الإنجاز" المشار إليه، والذي لم تثبت موثوقيته بعد، يعتبر جزءاً من ثلاثة أجزاء مكوِّنة لفحص كورونا.

تعاملت وزارة الصحة بكل إيجابية مع طلب الجمعية بتجربة كفاءة أداة مطورة محلياً وبديلة لأحد مكونات فحص PCR المستخدم لتحديد الإصابة بالكورونا المستجد COVID-19، وتعاوناً من الوزارة تم السماح للجمعية بتجربة عيناتهم بشرط تقييم النتائج مع خبراء وزارة الصحة وخبراء محايدين، وقام شخصان من الجمعية بتجربة عشر عينات فقط، وحتى الآن لم تسلم النتائج لوزارة الصحة للوقوف عليها.

وللآن، لم تتقدم الجمعية بأي طلب رسمي لوزارة الصحة أو للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لاعتماد ما قامت بتطويره.

وزارة الصحة منفتحة على جميع المبادرات التي يمكن أن تسهم في تعزيز إمكانات مواجهة الوباء، بعد إثباتها لموثوقيتها الصحية والإجرائية واعتمادها من المرجعيات الصحية الرسمية.