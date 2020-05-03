MBC GROUP تحقق أداءً قياسياً في موسم رمضان

تماشياً مع توقعات النمو التي تمت مشاركتها في وقت سابق، تُوضح نتائج أحدث بحث أجري خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك كيف أدت الزيادات في نسبة مشاهدة التلفاز نتيجةً لوضع

#البقاء_في_المنزل

الناجم عن انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى تحقيق المجموعة الرائدة في المنطقة بمجال البثّ لأداء قياسي في موسم رمضان 2020.