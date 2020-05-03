MBC GROUP تحقق أداءً قياسياً في موسم رمضان

تماشياً مع توقعات النمو التي تمت مشاركتها في وقت سابق، تُوضح نتائج أحدث بحث أجري خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك كيف أدت الزيادات في نسبة مشاهدة التلفاز نتيجةً لوضع #البقاء_في_المنزل الناجم عن انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى تحقيق المجموعة الرائدة في المنطقة بمجال البثّ لأداء قياسي في موسم رمضان 2020.
وفي ظلّ الارتفاع الكبير جميع المجالات ذات الصلة بنقاط التقييم المستهدفة للقنوات، ونسبة الجمهور وتفاعل المشاهدين (مقارنةً بموسم رمضان 2019)، يُعدّ هذا التوقيت مثالياً للعلامات التجارية الإقليمية لتصبح جزءاً من قصة نجاح MBC GROUP في "موسم رمضان 2020".
تُعد Arabian Media Services International (AMSI) إحدى الشركات التابعة لـ Choueiri Groupوتعمل بصفتها الممثّل الإعلامي الحصري لـ MBC Group.