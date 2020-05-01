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محاكمة إيراني متهم بالتجسس ومحاولة قتل في الدنمارك

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محاكمة إيراني متهم بالتجسس ومحاولة قتل في الدنمارك محاكمة إيراني متهم بالتجسس ومحاولة قتل في الدنمارك

بدأت في روسكيليه غرب كوبنهاغن، محاكمة نرويجي من أصل إيراني متهم بالتجسس وبمحاولة قتل في الدنمارك لحساب إيران.

ويتهم الرجل البالغ 40 عامًا بالتخطيط لاغتيال إيراني في المنفى بالدنمارك هو زعيم “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”، على ما قال المدعي العام سورن هاربو.

ويشتبه في أن المتهم الذي ينفي أن يكون أقدم على ذلك، أجرى عمليات تجسس في الدنمارك “بناء على أوامر وتعليمات من أجهزة الاستخبارات الإيرانية”، وفق ما جاء في البيان الاتهامي.

كما أنه متهم بالتقاط صور وتصوير مشاهد في محيط منزل زعيم الحركة مدة ثلاثة أيام في أيلول/سبتمبر 2018.

ولإفشال المخطط، نفذت  الاستخبارات  الدنماركية والشرطة عملية واسعة في 28 أيلول/سبتمبر 2018، شلت البلاد مدة ساعات عدة.

وتعتبر السلطات الدنماركية أن الهجوم المخطط له أتى بإيعاز من النظام الإيراني ردا على هجوم في منطقة الأهواز، جنوب غرب إيران، قتل فيه 24 شخصا في أيلول/سبتمبر 2018.

ونفت إيران رسميا أن تكون قد خططت لهجوم في الدنمارك، فيما يتوقع أن يصدر الحكم في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

المشرق نيوز

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