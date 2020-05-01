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إسبانيا تتوقع انكماش الاقتصاد 9.2% خلال العام الحالي

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إسبانيا تتوقع انكماش الاقتصاد 9.2% خلال العام الحالي إسبانيا تتوقع انكماش الاقتصاد 9.2% خلال العام الحالي

مباشر: تتوقع الإسبانية انكماش الاقتصاد بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020، بسبب أثر تفشي .

وقالت وزيرة الاقتصاد في إسبانيا "نادية كالفينو" في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة ، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش بنسبة 9.2 بالمائة هذا العام، متجاوزًا الانخفاض خلال الركود الكبير للبلاد في الفترة بين عامي 2008 و2013.

وأضافت "كالفينو" إنه من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وأن ​​يتوسع بنسبة 6.8 بالمائة.

وأشارت وزيرة الاقتصاد إنها تتوقع حدوث أكبر انخفاض في الربع الثاني من العام الجاري ثم انتعاش قوي وتدريجي في النصف الثاني من العام.

وقالت "كالفينو" إنه: "على الرغم من عدم اليقين، فضلت الحكومة جعل التوقعات أكثر تشاؤما وأكثر صرامة".

وتعتبر توقعات الحكومة الإسبانية أسوأ من توقعات صندوق النقد الدولي ولكنها تتماشى مع رؤية بنك إسبانيا الأخيرة لعام 2020.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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