بعد رفع الحظر جزئياً.. أمانة "الشرقية" بالسعودية تشن حملات تفتيشية على الأسواق

الرياض – مباشر: تواصل أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حملاتها التفتيشية، إثر بدء انطلاق أنشطة الأسواق التجارية والمحلات، وعودتها جزئياً بعد منع التجول.

كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وضعت اشتراطات والتزامات فرضتها على قطاعات عدّة وفق دليل تصنيف الأنشطة المسموح بها والتي بلغت (7) أقسام ، شملت محال الأغذية والأسواق الكبرى (المولات) وأسواق النفع العام (كأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حكمها)، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وأوضحت الأمانة أن الدليل احتوى على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، المتمثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين.

وألزمت الأمانة محلات الأغذية بمنع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتوعية المتسوقين بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، ومنع سياسة الاسترجاع للبضائع المخفضة، والتقيد باشتراطات التوصيل المنزلي (المؤقتة)، وقصر الخدمة بالمطاعم على الطلبات الخارجية فقط.

وأكّدت الأمانة أنها لن تتوانى مع المخالفين للاشتراطات، وأنها تعمل على تصحيحها، وستقوم بتفعيل الاشتراطات في جميع القطاعات والمنشآت المستثناة، منوّهةً أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخدمات.

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