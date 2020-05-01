الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع تهديدات ترامب ونتائج الأعمال

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، وسط تهديدات دونالد ترامب للصين ونتائج أعمال الشركات.

وجاءت خسائر "وول سريت" لليوم الثاني على التوالي بعد إن حققت أكبر ارتقاع شهري في 33 عاماً خلال الشهر المنتهي بالأمس أبريل/نيسان.

وتعرضت وول ستريت لضغوط سلبية اليوم بالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات على الصين بسبب "كوفيد-19" مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية تعتبر الآن ثانوية.

كما تأثرت الأسهم الأمريكية بانخفاض سهمي كلاً من "أمازون" و"آبل" بعد إصدار نتائج أعمالهما عن الربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت 50% من الولايات الأمريكية استراتيجية لتخفيف قيود الإغلاق الوطني في البلاد.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.7 بالمائة ليصل إلى 23942.3 نقطة، وهو ما يعادل هبوط 421.4 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 2912.4 نقطة، وكذلك انخفض "ناسداك" بنحو 2.2 بالمائة ليسجل 8692.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً مستوى 98.900.