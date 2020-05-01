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"شيفرون" تخفض خطط الإنفاق مع تراجع الإيرادات

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"شيفرون" تخفض خطط الإنفاق مع تراجع الإيرادات "شيفرون" تخفض خطط الإنفاق مع تراجع الإيرادات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "شيفرون" خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن الإيرادات سجلت هبوطاً مع تراجع حاد لأسعار النفط.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع النفط ،اليوم الجمعة، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 3.60 مليار دولار (1.93 دولار للسهم الواحد) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار، مقابل أرباح بقيمة 2.65 مليار دولار (1.39 دولار للسهم) خلال الفترة المماثلة من 2019

وكانت توقعات المحللين تشير إلى وصول نصيب السهم من الأرباح إلى 65 سنتاً للسهم..

وفيما يتعلق بإيرادات "شيفرون" في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي، فهبطت بنسبة 10.5 بالمائة إلى مستوى 31.5 مليار دولار.

وخفضت شركة النفط الأمريكية توقعات الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 14 مليار دولار، وكذلك تكاليف التشغيل بقيمة مليار دولار.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها علقت عمليات إعادة شراء الأسهم، وأنجزت مبيعات أصول إضافية.

وأوضح الرئيس التنفيذي مايكل ويرث: "تتفق هذه الإجراءات مع أولوياتنا المالية طويلة الأمد، من حماية الأرباح، وإعطاء الأولوية للقيمة طويل الآجل، وللحفاظ على ميزانية عمومية قوية".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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