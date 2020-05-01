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"ريان إير" تعتزم إلغاء 3 آلاف وظيفة

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"ريان إير" تعتزم إلغاء 3 آلاف وظيفة "ريان إير" تعتزم إلغاء 3 آلاف وظيفة

مباشر: تعتزم شركة "ريان إير" إلغاء 3000 وظيفة، استجابة لأزمة "كوفيد-19" التي أعاقت الرحلات الجوية.

وقالت شركة الطيران الإيرلندية، اليوم الجمعة، إنها ستخفض 15 بالمائة من قوتها العاملة التي تبلغ 20 ألف عامل مع توقعات عدم عودة أعداد الركاب أو الأسعار لمستويات ما قبل حتى صيف 2022 على الأقل.

وتعاني شركات الطيران حول العالم من خسائر فادحة بفعل توقف حركة السفر الدولي في مسعى للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وكجزء من برنامج تخفيضات شاملة في التكاليف، قالت الشركة إنها قد تغلق عددًا من القواعد في جميع أنحاء أوروبا حتى تتعافى الرحلات الجوية.

وخفض الرئيس التنفيذي، "مايكل أوليري" راتبه بنسبة 50 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي ومايو/آيار الجاري، قبل أن يعلن تمديد هذا القرار حتى نهاية مارس/آذار من العام المقبل.

 

وتجري "رايان إير" محادثات مع نظائرها "بوينج" و"إيرباص" لتقليل طلبات الطائرات على مدى العامين المقبلين ما يعكس تضرر السفر الجوي الأوروبي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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