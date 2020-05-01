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نصف الولايات الأمريكية تتجه لتخفيف تدابير الإغلاق

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نصف الولايات الأمريكية تتجه لتخفيف تدابير الإغلاق نصف الولايات الأمريكية تتجه لتخفيف تدابير الإغلاق

مباشر: أعلنت نصف الولايات الأمريكية استراتجية لتخفيف قيود الإغلاق المفروض على معظم أنشطة الاقتصاد، وسط قفزة في أعداد العاطلين.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن 30 مليون شخص طلبوا إعاناة بطالة خلال الشهر ونصف الماضية، مع توقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي للسيطرة على تفشي الفيروس.

وبعد الضغط الهائل على الولايات لإعادة فتحها بعد رفض توجيهات إعادة استئناف الاقتصاد في 16 أبريل/نيسان الماضي، أعطى الرئيس الأمريكي دونالد  الحرية لكل حاكم حول قرار إعادة فتح الاقتصاد.

وأبدت نحو 25 ولاية أمريكية معظمها في الجنوب والشرق الجبلي اتجاها لإتخاذ خطوات فعلية لتخفيف القيود المفروضة على حركة المواطنين وأعمال الشركات.

وبدأ هذا الاتجاه ولاية جورجيا في الأسبوع الماضي، قبل أن تنضم تكساس وفلوريدا وغيرها هذا الأسبوع.

ويأتي التوجه لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي رغم ارتفاع حالات الإصابة لأكثر من مليون حالة مع وفيات تتجاوز 60 ألف شخص.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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