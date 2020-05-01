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الأسر البريطانية تتدافع لسداد ديونها مع تراجع الإنفاق

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الأسر البريطانية تتدافع لسداد ديونها مع تراجع الإنفاق الأسر البريطانية تتدافع لسداد ديونها مع تراجع الإنفاق

مباشر: تدافعت الأسر البريطانية لإعادة سداد ديونها خلال شهر مارس/أذار الماضي، مع تفشي وتراجع إنفاق بطاقات الائتمان.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأسر سددت 3.841 مليار إسترليني (4.82 مليار دولار) من ائتمان المستهلكين في مارس/أذار الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ بدء رصد السجلات.

وأظهرت البيانات أن الموافقات على قروض الرهن العقاري تراجعت 24 بالمائة في مارس/أذار على أساس سنوي لتصل إلى 56.1 ألف موافقة مسجلة أدنى مستوى منذ عام 2013.

وأوضحت البيانات، إن شهر مارس/آذار الماضي شهد إعادة سداد لبطاقات الائتمان بنحو 2.4 مليار جنيه إسترليني.

وكشفت بيانات منفصلة ارتفاع المعروض النقدي "إم4" بمقدار 57.4 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر الثالث من العام الجاري، وهو ارتفاع شهري قياسي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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