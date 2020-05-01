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"إكسون موبيل" تتحول للخسائر.. والإيرادات تتراجع 12%

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"إكسون موبيل" تتحول للخسائر.. والإيرادات تتراجع 12% "إكسون موبيل" تتحول للخسائر.. والإيرادات تتراجع 12%

مباشر: تحولت شركة "إكسون موبيل" إلى الخسائر في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجعت إيراداتها بنحو 12 بالمائة مع أثر وباء "كوفيد-19" على الطلب.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع النفط والصادرة اليوم الجمعة، تسجيل صافي خسارة بنحو 610 مليون دولار (14 سنتاً لكل سهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل صافي أرباح بقيمة 2.35 مليار دولار (55 سنتاً للسهم) في الربع المماثل من العام الماضي.

وتحملت الشركة رسوماً بقيمة 2.9 مليار دولار والتي تعكس آثار التقييم من السلع المنخفضة وانخفاض قيمة الأصول.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، إلى 53 سنتاً من 55 سنتاً قبل عام، مقارنة مع التوقعات التي تشير إلى أن الأرباح ستكون سنتاً واحداً للسهم الواحد.

وبالنسبة للإيرادات، فتراجعت إلى 56.16 مليار دولار في الربع الماضي مقابل 63.63 مليار دولار المسجلة في الربع السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الشركة ستحقق أرباحاً بقيمة 53.5 مليار دولار.

وقالت إكسون موبيل إنها ستعمل على خفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 30 بالمائة في العام الحالي ليصل إلى 23 مليار دولار، كما ستخفض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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