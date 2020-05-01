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"بوينج" ترفض المساعدات الحكومية وتقترض 25 مليار دولار

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"بوينج" ترفض المساعدات الحكومية وتقترض 25 مليار دولار "بوينج" ترفض المساعدات الحكومية وتقترض 25 مليار دولار

مباشر: جمعت شركة "بوينج" نحو 25 مليار دولار عبر إصدار سندات، في خطوة تجنب الشركة الحصول على مساعدة حكومية خلال تراجع حركة السفر الناجمة عن وباء "كوفيد-19".

وقالت صانعة الطائرات الأمريكية في بيان، أمس الخميس: "نتيجة للطب القوي وانتظاراً لإغلاق هذه الصفقة المتوقع أن يكون يوم الإثنين المقبل، لا نخطط للحصول على تمويل إضافي من خلال أسواق رأس المال أو خيارات الأمريكية في الوقت الحالي".

وأضافت الشركة: "سنواصل تقييم وضع السيولة لدينا مع تطور الأزمة الصحية وبيئة الأعمال الديناميكية".

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بوينج كانت تأمل في جمع ما بين 10 إلى 15 مليار دولار عبر إصدار سندات، لكنها رفعت حجم الصفقة إلى 25 مليار دولار بسبب الطلب القوي من المستثمرين.

ويشمل طرح السندات من بوينج أدوات ديون بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار دولار عبر 7 شرائح من فترات الاستحقاق تتراوح بين 3 إلى 40 عاماً، وفقاً للبيان.

ومن شأن زيادة رأس مال بوينج أن تكون سادس أكبر طرح للسندات على الإطلاق من الدرجة الاستثمارية والأكبر منذ بداية العام الحالي، بحسب بيانات موقع "ريفينيتيف".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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