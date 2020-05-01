الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2018

مباشر: تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أزمة العملة عام 2018 خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع عطلة رسمية في البلاد.

وجاء أداء العملة التركية رغم عطلة رسمية اليوم في الأسواق احتفالاً بعيد العمال .

وكان البنك المركزي في تركيا قرر خفض معدل الفائدة الرئيسي في الاجتماع الثامن له على التوالي الإسبوع الماضي من 9.75 بالمائة إلى 8.75 بالمائة، لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي الفيروس المميت.

وتعاني تركيا من عدد إصابات كبير مقارنة بالشرق الأوسط إثر "كوفيد-19"، حيث تجاوز 120 ألف حالة حتى الآن، مع وفاة 3174 شخص آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 11:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة مسجلة 7.0213 ليرة.

وكانت العملة التركية تراجعت في وقت سابق من تعاملات اليوم عند 7.04 ليرة لكل دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018.